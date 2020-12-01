Блок сканера HP RG5-7681-060CN LaserJet 5500-5550-5550N-5550DN-5550DTN-5550HDN

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Блок сканера HP RG5-7681-060CN LaserJet 5500-5550-5550N-5550DN-5550DTN-5550HDN- Устройства ввода или вывода, содержащие или не содержащие в одном корпусе запоминающие устройства