Набор реагентов Железо-4-Ольвекс для определения концентрации железа в сыворотке или плазме крови, для применения in vitro 1 мл - 250 Реагент 1 - 500 МЛ, Реагент 2 -12,5 МЛ, Калибратор - 5 МЛ 024.034 +(2-8)ГРАД ЦЕЛЬС ФСР 2011/12363 ТУ 9398-035-44276594-2006 18 месяцев 1037800054786 21.20.23.110-00000624 104980 2а ООО "Ольвекс Диагностикум" Россия Метод: по конечной точке; хромоген Ferrene-S

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Набор реагентов Железо-4-Ольвекс для определения концентрации железа в сыворотке или плазме крови, для применения in vitro 1 мл - 250 Реагент 1 - 500 МЛ, Реагент 2 -12,5 МЛ, Калибратор - 5 МЛ 024.034 +(2-8)ГРАД ЦЕЛЬС ФСР 2011/12363 ТУ 9398-035-44276594-2006 18 месяцев 1037800054786 21.20.23.110-00000624 104980 2а ООО "Ольвекс Диагностикум" Россия Метод: по конечной точке; хромоген Ferrene-S- Реагенты диагностические