Запасная часть для оргтехники Блок проявки (DEVELOPMENT UNIT:CHARIS:ASS`Y) в сборе для Ricoh Pro C5110s D1380150

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Запасная часть для оргтехники Блок проявки (DEVELOPMENT UNIT:CHARIS:ASS`Y) в сборе для Ricoh Pro C5110s D1380150- Устройства ввода или вывода, содержащие или не содержащие в одном корпусе запоминающие устройства