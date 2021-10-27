Набор реагентов Магний-Ольвекс для определения концентрации магния в сыворотке крове и моче, для применения in vitro 1 мл - 50, 0,2 мл - 250 Реагент 1 - 50 МЛ, Калибратор - 1 МЛ 025.001 +(2-8)ГРАД ЦЕЛЬС ФСР 2010/09170 ТУ 9398-030-44276594-2005 12 месяцев 1037800054786 21.20.23.110-00000884 163980 2а ООО "Ольвекс Диагностикум" Россия Метод: по конечной точке, хромоген ксилидиловый синий

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Набор реагентов Магний-Ольвекс для определения концентрации магния в сыворотке крове и моче, для применения in vitro 1 мл - 50, 0,2 мл - 250 Реагент 1 - 50 МЛ, Калибратор - 1 МЛ 025.001 +(2-8)ГРАД ЦЕЛЬС ФСР 2010/09170 ТУ 9398-030-44276594-2005 12 месяцев 1037800054786 21.20.23.110-00000884 163980 2а ООО "Ольвекс Диагностикум" Россия Метод: по конечной точке, хромоген ксилидиловый синий- Реагенты диагностические