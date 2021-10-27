Набор реагентов Железо-4-Ольвекс для определения концентрации железа в сыворотке или плазме крови, для применения in vitro 50 опр. Реагент 1 - 100 МЛ, Реагент 2 - 2,5 МЛ, Калибратор - 2 МЛ 024.004 +(2-8)ГРАД ЦЕЛЬС ФСР 2011/12363 ТУ 9398-035-44276594-2006 18 месяцев 1037800054786 21.20.23.110-00000629 104980 2а ООО "Ольвекс Диагностикум" Россия Метод: по конечной точке; хромоген Ferrene-S

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Набор реагентов Железо-4-Ольвекс для определения концентрации железа в сыворотке или плазме крови, для применения in vitro 50 опр. Реагент 1 - 100 МЛ, Реагент 2 - 2,5 МЛ, Калибратор - 2 МЛ 024.004 +(2-8)ГРАД ЦЕЛЬС ФСР 2011/12363 ТУ 9398-035-44276594-2006 18 месяцев 1037800054786 21.20.23.110-00000629 104980 2а ООО "Ольвекс Диагностикум" Россия Метод: по конечной точке; хромоген Ferrene-S- Реагенты диагностические