Набор реагентов Мочевая кислота-1-Ольвекс для определения концентрации мочевой кислоты в сыворотке или плазме крови и моче, для применения in vitro 1 мл - 200 Реагент 1 - 180 МЛ, Реагент 2 - 20 МЛ, Калибратор - 2 МЛ 012.001 +(2-8)ГРАД ЦЕЛЬС РЗН 2017/5630 ТУ 9398-065-44276594-2014 24 месяца 1037800054786 342120 2а ООО "Ольвекс Диагностикум" Россия Метод: реакция с железо-фенантролиновым реагентом; по конечной точке

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Набор реагентов Мочевая кислота-1-Ольвекс для определения концентрации мочевой кислоты в сыворотке или плазме крови и моче, для применения in vitro 1 мл - 200 Реагент 1 - 180 МЛ, Реагент 2 - 20 МЛ, Калибратор - 2 МЛ 012.001 +(2-8)ГРАД ЦЕЛЬС РЗН 2017/5630 ТУ 9398-065-44276594-2014 24 месяца 1037800054786 342120 2а ООО "Ольвекс Диагностикум" Россия Метод: реакция с железо-фенантролиновым реагентом; по конечной точке- Реагенты диагностические