Набор реагентов Железо-Ольвекс для определения концентрации железа в сыворотке или плазме крови, для применения in vitro 1 мл - 250, 0,2 мл - 1250 Реагент 1 - 250 МЛ, Калибратор - 4 МЛ 024.031 +(2-8)ГРАД ЦЕЛЬС ФСР 2008/03025 ТУ 9398-012-44276594-2004 12 месяцев 1037800054786 21.20.23.110-00000624 104980 2а ООО "Ольвекс Диагностикум" Россия Метод: по конечной точке; хромоген Nitro-PAPS

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Набор реагентов Железо-Ольвекс для определения концентрации железа в сыворотке или плазме крови, для применения in vitro 1 мл - 250, 0,2 мл - 1250 Реагент 1 - 250 МЛ, Калибратор - 4 МЛ 024.031 +(2-8)ГРАД ЦЕЛЬС ФСР 2008/03025 ТУ 9398-012-44276594-2004 12 месяцев 1037800054786 21.20.23.110-00000624 104980 2а ООО "Ольвекс Диагностикум" Россия Метод: по конечной точке; хромоген Nitro-PAPS- Реагенты диагностические