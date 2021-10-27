Набор реагентов ЛДГ- Ольвекс для определения общей активности лактатдегидрогеназы, стабилизированные растворы в сыворотке или плазме крови, для применения in vitro 1 мл - 50, 0,2 мл - 250 Реагент 1 - 50 МЛ, Реагент 2 - 10 фл. 023.001 +(2-8)ГРАД ЦЕЛЬС ФСР 2009/06392 ТУ 9398-020-44276594-2004 12 месяцев 1037800054786 206240 2а ООО "Ольвекс Диагностикум" Россия Метод: UV-кинетика, DGKC

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Набор реагентов ЛДГ- Ольвекс для определения общей активности лактатдегидрогеназы, стабилизированные растворы в сыворотке или плазме крови, для применения in vitro 1 мл - 50, 0,2 мл - 250 Реагент 1 - 50 МЛ, Реагент 2 - 10 фл. 023.001 +(2-8)ГРАД ЦЕЛЬС ФСР 2009/06392 ТУ 9398-020-44276594-2004 12 месяцев 1037800054786 206240 2а ООО "Ольвекс Диагностикум" Россия Метод: UV-кинетика, DGKC- Реагенты диагностические