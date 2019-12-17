Комплект аппарата переноса изображений HP C9734B CLJ 5500/5550 лазерная печать, 120000 страниц

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Комплект аппарата переноса изображений HP C9734B CLJ 5500/5550 лазерная печать, 120000 страниц- Устройства ввода или вывода, содержащие или не содержащие в одном корпусе запоминающие устройства