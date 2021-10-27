Набор реагентов Кальций-2-Ольвекс для определения концентрации кальция в сыворотке или плазме крови, моче, для применения in vitro 1 мл - 100, 0,2 мл - 500 Реагент 1 - 100 МЛ, Калибратор - 2 МЛ 018.002 +(18-25)ГРАД ЦЕЛЬС РЗН 2013/367 ТУ 9398-063-44276594-2012 18 месяцев 1037800054786 21.20.23.110-00000288 202590 2а ООО "Ольвекс Диагностикум" Россия Метод: по конечной точке, хромоген Арсеназо III

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Набор реагентов Кальций-2-Ольвекс для определения концентрации кальция в сыворотке или плазме крови, моче, для применения in vitro 1 мл - 100, 0,2 мл - 500 Реагент 1 - 100 МЛ, Калибратор - 2 МЛ 018.002 +(18-25)ГРАД ЦЕЛЬС РЗН 2013/367 ТУ 9398-063-44276594-2012 18 месяцев 1037800054786 21.20.23.110-00000288 202590 2а ООО "Ольвекс Диагностикум" Россия Метод: по конечной точке, хромоген Арсеназо III- Реагенты диагностические