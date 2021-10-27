Набор реагентов ИМ - Ольвекс для обнаружения и определения титра гетерофильных антител Инфекционного мононуклеоза (ИМ) в сыворотке крови, для применения in vitro 20 мкл - 20, 10 мкл - 40 Реагент 1 -0,4 МЛ, Реагент 2 - 5 МЛ, Реагент 3 - 0,1 МЛ, Реагент 4 - 0,1 МЛ 055.001 +(2-8)ГРАД ЦЕЛЬС ФСР 2009/05678 ТУ 9398-045-44276594-2009 12 месяцев 1037800054786 153570 2а ООО "Ольвекс Диагностикум" Россия Метод: визуальный, латекс-агглютинация (латекс-слайд тест)

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Набор реагентов ИМ - Ольвекс для обнаружения и определения титра гетерофильных антител Инфекционного мононуклеоза (ИМ) в сыворотке крови, для применения in vitro 20 мкл - 20, 10 мкл - 40 Реагент 1 -0,4 МЛ, Реагент 2 - 5 МЛ, Реагент 3 - 0,1 МЛ, Реагент 4 - 0,1 МЛ 055.001 +(2-8)ГРАД ЦЕЛЬС ФСР 2009/05678 ТУ 9398-045-44276594-2009 12 месяцев 1037800054786 153570 2а ООО "Ольвекс Диагностикум" Россия Метод: визуальный, латекс-агглютинация (латекс-слайд тест)- Реагенты диагностические