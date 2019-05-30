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    Главная / Торговый портал / Устройства ввода или вывода, содержащие или не содержащие в одном корпусе запоминающие устройства / Запасная часть для оргтехники Датчик линейки позиционирования для OCE ColorWave 650 1060026673
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Запасная часть для оргтехники Датчик линейки позиционирования для OCE ColorWave 650 1060026673

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Запасная часть для оргтехники Датчик линейки позиционирования для OCE ColorWave 650 1060026673- Устройства ввода или вывода, содержащие или не содержащие в одном корпусе запоминающие устройства
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    Запасная часть для оргтехники Датчик линейки позиционирования для OCE ColorWave 650 1060026673

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    Поставщики
    • ООО "ВИНКОМ"
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      Спецификация
      Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
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