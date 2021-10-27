Набор реагентов Калий-2-Ольвекс для определения концентрации калия в сыворотке или плазме крови, для применения in vitro 50 опр. Реагент 1 - 2,5 МЛ, Реагент 2 - 50 МЛ, Калибратор - 2 МЛ 026.002 +(2-8)ГРАД ЦЕЛЬС ФСР 2011/11920 ТУ 9398-055-44276594-2011 18 месяцев 1037800054786 330990 1 ООО "Ольвекс Диагностикум" Россия Метод: турбидиметрический метод по конечной точке

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Набор реагентов Калий-2-Ольвекс для определения концентрации калия в сыворотке или плазме крови, для применения in vitro 50 опр. Реагент 1 - 2,5 МЛ, Реагент 2 - 50 МЛ, Калибратор - 2 МЛ 026.002 +(2-8)ГРАД ЦЕЛЬС ФСР 2011/11920 ТУ 9398-055-44276594-2011 18 месяцев 1037800054786 330990 1 ООО "Ольвекс Диагностикум" Россия Метод: турбидиметрический метод по конечной точке- Реагенты диагностические