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    Главная / Торговый портал / Реагенты диагностические / Набор реагентов ЛДГ-2-Ольвекс для определения общей активности лактатдегидрогеназы в сыворотке или плазме крови, для применения in vitro 1 мл - 50, 0,2 мл - 250 Реагент 1 - 40 МЛ, Реагент 2 - 10 МЛ 023.002 +(2-8)ГРАД ЦЕЛЬС РЗН 2015/2781 ТУ 9398-064-44276594-2012 18 месяцев 1037800054786 206240 2а ООО "Ольвекс Диагностикум" Россия Метод: UV-кинетика, DGKC
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Набор реагентов ЛДГ-2-Ольвекс для определения общей активности лактатдегидрогеназы в сыворотке или плазме крови, для применения in vitro 1 мл - 50, 0,2 мл - 250 Реагент 1 - 40 МЛ, Реагент 2 - 10 МЛ 023.002 +(2-8)ГРАД ЦЕЛЬС РЗН 2015/2781 ТУ 9398-064-44276594-2012 18 месяцев 1037800054786 206240 2а ООО "Ольвекс Диагностикум" Россия Метод: UV-кинетика, DGKC

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Набор реагентов ЛДГ-2-Ольвекс для определения общей активности лактатдегидрогеназы в сыворотке или плазме крови, для применения in vitro 1 мл - 50, 0,2 мл - 250 Реагент 1 - 40 МЛ, Реагент 2 - 10 МЛ 023.002 +(2-8)ГРАД ЦЕЛЬС РЗН 2015/2781 ТУ 9398-064-44276594-2012 18 месяцев 1037800054786 206240 2а ООО "Ольвекс Диагностикум" Россия Метод: UV-кинетика, DGKC- Реагенты диагностические
    Товары первой необходимости
    30
    Набор реагентов ЛДГ-2-Ольвекс для определения общей активности лактатдегидрогеназы в сыворотке или плазме крови, для применения in vitro 1 мл - 50, 0,2 мл - 250 Реагент 1 - 40 МЛ, Реагент 2 - 10 МЛ 023.002 +(2-8)ГРАД ЦЕЛЬС РЗН 2015/2781 ТУ 9398-064-44276594-2012 18 месяцев 1037800054786 206240 2а ООО "Ольвекс Диагностикум" Россия Метод: UV-кинетика, DGKC

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      Производство материалов, применяемых в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
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