Набор реагентов Креатинкиназа-МВ-Фракция-Ольвекс для определения активности МВ-фракции креатинкиназы в сыворотке или плазме крови, для применения in vitro 1 мл - 60, 0,2 мл - 300 Реагент 1 - 60 МЛ, Реагент 2 - 3 фл. 029.002 +(2-8)ГРАД ЦЕЛЬС ФСР 2010/08687 ТУ 9398-051-44276594-2010 12 месяцев 1037800054786 21.20.23.110-00000394 284440 2а ООО "Ольвекс Диагностикум" Россия Метод: UV-кинетика, IFCC/ DGKC

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Набор реагентов Креатинкиназа-МВ-Фракция-Ольвекс для определения активности МВ-фракции креатинкиназы в сыворотке или плазме крови, для применения in vitro 1 мл - 60, 0,2 мл - 300 Реагент 1 - 60 МЛ, Реагент 2 - 3 фл. 029.002 +(2-8)ГРАД ЦЕЛЬС ФСР 2010/08687 ТУ 9398-051-44276594-2010 12 месяцев 1037800054786 21.20.23.110-00000394 284440 2а ООО "Ольвекс Диагностикум" Россия Метод: UV-кинетика, IFCC/ DGKC- Реагенты диагностические