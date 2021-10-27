Набор реагентов Мочевая кислота Ольвекс для определения концентрации мочевой кислоты в сыворотке или плазме крови и моче, для применения in vitro 1 мл - 200, 0,2 мл - 1000 Реагент 1 - 200 мл, Реагент 2 - 2 фл., Калибратор - 2 мл 012.012 +(2-8)ГРАД ЦЕЛЬС ФСР 2010/08564 ТУ 9398-007-44276594-2005 6 месяцев 1037800054786 21.20.23.110-00000493 100290 2а ООО "Ольвекс Диагностикум" Россия Метод: энзиматический, реакция Триндера; по конечной точке

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Набор реагентов Мочевая кислота Ольвекс для определения концентрации мочевой кислоты в сыворотке или плазме крови и моче, для применения in vitro 1 мл - 200, 0,2 мл - 1000 Реагент 1 - 200 мл, Реагент 2 - 2 фл., Калибратор - 2 мл 012.012 +(2-8)ГРАД ЦЕЛЬС ФСР 2010/08564 ТУ 9398-007-44276594-2005 6 месяцев 1037800054786 21.20.23.110-00000493 100290 2а ООО "Ольвекс Диагностикум" Россия Метод: энзиматический, реакция Триндера; по конечной точке- Реагенты диагностические