Набор реагентов Креатинкиназа-Ольвекс для определения активности креатинкиназы в сыворотке крови, для применения in vitro 1 мл - 60, 0,2 мл - 300 Реагент 1 - 60 МЛ, Реагент 2 - 3 фл. 028.003 +(2-8)ГРАД ЦЕЛЬС ФСР 2010/08565 ТУ 9398-027-44276594-2005 12 месяцев 1037800054786 21.20.23.110-00001123 205080 2а ООО "Ольвекс Диагностикум" Россия Метод: UV-кинетика, IFCC

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Набор реагентов Креатинкиназа-Ольвекс для определения активности креатинкиназы в сыворотке крови, для применения in vitro 1 мл - 60, 0,2 мл - 300 Реагент 1 - 60 МЛ, Реагент 2 - 3 фл. 028.003 +(2-8)ГРАД ЦЕЛЬС ФСР 2010/08565 ТУ 9398-027-44276594-2005 12 месяцев 1037800054786 21.20.23.110-00001123 205080 2а ООО "Ольвекс Диагностикум" Россия Метод: UV-кинетика, IFCC- Реагенты диагностические