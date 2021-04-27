Характеристики

Основные характеристики - Производитель HP Серия PageWide Модель 477dw Тип оборудования МФУ Цветная печать Есть Позиционирование Печать документов Тип печати Струйная Цвета, использованные в оформлении Серый, Черный Конфигурация - Объем памяти (Стандарт) (Мб) 768 Объем памяти (Максимум) (Мб) 768 Экран - ЖК-дисплей Есть Коммуникации - Поддержка AirPrint Есть Интерфейс, разъемы и выходы - Поддержка карт памяти Нет USB Да LPT Нет LAN Да Wi-Fi Да Bluetooth Нет IEEE1394 Нет Управление бумагой / печатные носители - Типы печатных носителей карточках, пленках, этикетках, глянцевой бумаге, конвертах, матовой бумаге Емкость податчика бумаги (листов) 550 Емкость выходного лотка (листов) 300 Емкость многоцелевого лотка/лотка ручной подачи (листов) 50 Емкость податчика оригиналов (ADF) (листов) 50 Плотность бумаги 60-300 г/м2 Максимальная плотность бумаги 300 г/м2 Параметры/функции печати - Максимальный формат печати A4 Время выхода первой страницы (сек) 7 Система загрузки картриджей 4 Кол-во цветов картриджей 4 Разрешение ч/б печати 1200x1200 dpi Разрешение цветной печати 2400x1200 dpi Наличие двусторонней печати Есть Максимальная скорость монохромной печати (стр/мин (A4) 40 Максимальная скорость цветной печати (стр/мин (A4) 40 Прямая печать Есть Языки управления принтером PostScript 3, PCL 5e, PCL 5c, PCL 6, PDF Ресурс аппарата (стр/месяц) 50000 Копир - Параметры/функции копирования - Разрешение копирования 600x600 dpi Макс. скорость ч/б копирования (стр/мин (A4) 40 Макс. скорость цветного копирования (стр/мин (A4) 40 Макс. количество копий за цикл (шт) 99 Диапазон масштабирования 25-400 % Параметры/функции сканирования - Максимальный формат сканирования A4 Тип сканера Планшетный / Протяжной Разрешение сканирования 600x600 dpi Двустороннее сканирование Есть Скорость сканирования (стр/мин (A4) 25 Факс - Факс Есть Скорость передачи 33.6 кбит/c Разрешение факса 300x300 dpi Память факса (страниц) 100 Расходные материалы / заменяемые компоненты - Картридж черный черный HP 973X (L0S07AE) Картридж цветной голубой HP 973X (F6T81AE), пурпурный HP 973X (F6T82AE), желтый HP 973X (F6T83AE) Ресурс расходных материалов/заменяемых компонентов - Ресурс черного картриджа или контейнера с черными чернилами (стр) 10000 Ресурс цветного картриджа или контейнера с цветными чернилами (стр) 7000 Прочее Веб-интерфейс Безопасность - Питание - Сетевые характеристики - Потребительские свойства - Размеры оригиналов 216 * 356 мм Совместимость - Поддержка ОС Windows, Linux, Mac OS Прочие характеристики - Габариты 530x467x407 мм Вес (кг) 22.15