Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Добавлено в корзину!
    Отправить запрос
    Удалено из корзины
    Главная / Торговый портал / Конвертеры, ковши, изложницы и литейные машины; прокатные станы / Кошв фронтальный 1.2М³ к погрузчику Универсал-800R
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Кошв фронтальный 1.2М³ к погрузчику Универсал-800R

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Кошв фронтальный 1.2М³ к погрузчику Универсал-800R- Конвертеры, ковши, изложницы и литейные машины; прокатные станы
    1
    Кошв фронтальный 1.2М³ к погрузчику Универсал-800R

    Если Вы являетесь поставщиком этого товара, Вы также можете разместить его на нашем Торговом портале. 

    Цена
    Не указана
    В корзину
    Единица измерения:
    ШТ
    Заказать в один клик
    Авторизуйтесь, чтобы увидеть технические характеристики
    Сообщить об ошибке
    Поставщики
    • ООО "ИНТЭРПРОМ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      Не указана
      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство прочих машин и оборудования специального назначения, не включенных в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана

    Похожие товары

    Распределитель 4WE 6 J6X к установке по литью цветных металлов под давлением
    Комплектующие (запасные части) машин для металлургического производства, не имеющие самостоятельных группировок
    от 40480
    В корзину
    Сцепление байонетное Contracor SKG-25 для рукава 25ММ 018-0464 Германия
    Комплектующие (запасные части) машин для металлургического производства, не имеющие самостоятельных группировок
    от 697
    В корзину
    Сцепление быстросъемное CQT-2 для рукава 32х48ММ металл 015-2215
    Комплектующие (запасные части) машин для металлургического производства, не имеющие самостоятельных группировок
    от 720
    В корзину
    Корпус рабочего колеса SB-C 57061 для дробемета CRC-Evans 6-630008
    Комплектующие (запасные части) машин для металлургического производства, не имеющие самостоятельных группировок
    от 12600
    В корзину
    Сопло абразивоструйное Вентури 8ММ карбид бора
    Комплектующие (запасные части) машин для металлургического производства, не имеющие самостоятельных группировок
    от 6960
    В корзину
    Фильтр очистки воздуха ФД-1 для дыхания
    Комплектующие (запасные части) машин для металлургического производства, не имеющие самостоятельных группировок
    Не указана
    В корзину
    Обод корпуса SB-C 57061 для дробемета CRC-Evans 6-610595
    Комплектующие (запасные части) машин для металлургического производства, не имеющие самостоятельных группировок
    от 6960
    В корзину
    Колесо рабочее левого вращения B-306 (CCW) для дробеметной турбины E3052 6-610633-G
    Комплектующие (запасные части) машин для металлургического производства, не имеющие самостоятельных группировок
    от 180000
    В корзину
    Распределитель DB 10-1-5X к установке по литью цветных металлов под давлением
    Комплектующие (запасные части) машин для металлургического производства, не имеющие самостоятельных группировок
    от 71484
    В корзину
    Шток пистолета Ш5.022.04.015 нержавеющая сталь
    Комплектующие (запасные части) машин для металлургического производства, не имеющие самостоятельных группировок
    Не указана
    В корзину
    Рукав пескоструйный Extra Blast -25 25х39ММ, бухта 40М
    Комплектующие (запасные части) машин для металлургического производства, не имеющие самостоятельных группировок
    от 33800
    В корзину
    Соединение CFT 1 1/4" сталь 05537I
    Комплектующие (запасные части) машин для металлургического производства, не имеющие самостоятельных группировок
    Не указана
    В корзину
    Позвонить