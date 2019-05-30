Распределитель 4WE 6 J6X к установке по литью цветных металлов под давлением
Комплектующие (запасные части) машин для металлургического производства, не имеющие самостоятельных группировок
от 40480₽
Сцепление байонетное Contracor SKG-25 для рукава 25ММ 018-0464 Германия
Комплектующие (запасные части) машин для металлургического производства, не имеющие самостоятельных группировок
от 697₽
Сцепление быстросъемное CQT-2 для рукава 32х48ММ металл 015-2215
Комплектующие (запасные части) машин для металлургического производства, не имеющие самостоятельных группировок
от 720₽
Корпус рабочего колеса SB-C 57061 для дробемета CRC-Evans 6-630008
Комплектующие (запасные части) машин для металлургического производства, не имеющие самостоятельных группировок
от 12600₽
Сопло абразивоструйное Вентури 8ММ карбид бора
Комплектующие (запасные части) машин для металлургического производства, не имеющие самостоятельных группировок
от 6960₽
Фильтр очистки воздуха ФД-1 для дыхания
Комплектующие (запасные части) машин для металлургического производства, не имеющие самостоятельных группировок
Не указана
Обод корпуса SB-C 57061 для дробемета CRC-Evans 6-610595
Комплектующие (запасные части) машин для металлургического производства, не имеющие самостоятельных группировок
от 6960₽
Колесо рабочее левого вращения B-306 (CCW) для дробеметной турбины E3052 6-610633-G
Комплектующие (запасные части) машин для металлургического производства, не имеющие самостоятельных группировок
от 180000₽
Распределитель DB 10-1-5X к установке по литью цветных металлов под давлением
Комплектующие (запасные части) машин для металлургического производства, не имеющие самостоятельных группировок
от 71484₽
Шток пистолета Ш5.022.04.015 нержавеющая сталь
Комплектующие (запасные части) машин для металлургического производства, не имеющие самостоятельных группировок
Не указана
Рукав пескоструйный Extra Blast -25 25х39ММ, бухта 40М
Комплектующие (запасные части) машин для металлургического производства, не имеющие самостоятельных группировок
от 33800₽
Соединение CFT 1 1/4" сталь 05537I
Комплектующие (запасные части) машин для металлургического производства, не имеющие самостоятельных группировок
Не указана