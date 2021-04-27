Характеристики

Основные характеристики - Производитель HP Серия PageWide Модель 772dn Тип оборудования МФУ Цветная печать Есть Позиционирование Печать цветных изображений и документов Тип печати Струйная Цвета, использованные в оформлении Белый, Черный Конфигурация - Процессор 1500 МГц Жесткий диск (Гб) 0 Объем памяти (Стандарт) (Мб) 1536 Объем памяти (Максимум) (Мб) 1536 Экран - ЖК-дисплей Есть Коммуникации - Поддержка AirPrint Есть Интерфейс, разъемы и выходы - Поддержка карт памяти Нет Поддерживаемые типы карт Нет USB Да LPT Нет LAN Да Wi-Fi Нет Bluetooth Нет IEEE1394 Нет Другие интерфейсы Нет Управление бумагой / печатные носители - Типы печатных носителей Печать на карточках, этикетках, фотобумаге, глянцевой бумаге, конвертах, матовой бумаге Емкость податчика бумаги (листов) 1200 Емкость выходного лотка (листов) 500 Емкость многоцелевого лотка/лотка ручной подачи (листов) 100 Емкость податчика оригиналов (ADF) (листов) 100 ADF (податчик оригиналов) двусторонний Плотность бумаги 60-300 г/м2 Максимальная плотность бумаги 300 г/м2 Параметры/функции печати - Максимальный формат печати A3 Время выхода первой страницы (сек) 8.25 Система загрузки картриджей 4 Кол-во цветов картриджей 4 Разрешение ч/б печати 1200x1200 dpi Разрешение цветной печати 2400x1200 dpi Наличие двусторонней печати Есть Скорость печати (стр/мин (A4) 55 Максимальная скорость монохромной печати (стр/мин (A4) 55 Максимальная скорость цветной печати (стр/мин (A4) 55 Возможность печати на CD/DVD Нет Прямая печать Есть Языки управления принтером PostScript 3, PCL 6, PDF Ресурс аппарата (стр/месяц) 75000 Копир - Функции копирования Есть Параметры/функции копирования - Макс. скорость ч/б копирования (стр/мин (A4) 55 Макс. скорость цветного копирования (стр/мин (A4) 55 Макс. количество копий за цикл (шт) 999 Диапазон масштабирования 25-400 % Наличие слайд адаптера Нет Параметры/функции сканирования - Максимальный формат сканирования A3 Тип сканера Планшетный / Протяжной Разрешение сканирования 600x600 dpi Двустороннее сканирование Есть Технология сканирования CIS Глубина цвета (бит) 24 Градаций (bit) серого цвета 256 Сетевое сканирование Есть Факс - Факс Есть Скорость передачи 33.6 кбит/c Разрешение факса 300x300 dpi Память факса (страниц) 500 Наличие трубки Нет Расходные материалы / заменяемые компоненты - Тип расходных материалов Картридж Картридж черный M0J86AE Картридж цветной M0J74AE Ресурс расходных материалов/заменяемых компонентов - Ресурс черного картриджа или контейнера с черными чернилами (стр) 16000 Ресурс цветного картриджа или контейнера с цветными чернилами (стр) 16000 Безопасность - Port Based Network Access Control Нет Питание - Питание От сети Блок питания Есть Потребляемая мощность 68.7 Вт Сетевые характеристики - Защищенные VPN-протоколы Нет Потребительские свойства - Совместимость - Поддержка ОС Linux, Mac OS, UNIX, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows Vista, Windows XP Прочие характеристики - Габариты 598x572x531 мм Вес (кг) 59.5