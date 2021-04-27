Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Добавлено в корзину!
    Отправить запрос
    Удалено из корзины
    Главная / Торговый портал / Устройства ввода или вывода, содержащие или не содержащие в одном корпусе запоминающие устройства / Многофункциональное устройство (МФУ) HP PageWide Pro 477dn
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Многофункциональное устройство (МФУ) HP PageWide Pro 477dn

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Многофункциональное устройство (МФУ) HP PageWide Pro 477dn- Устройства ввода или вывода, содержащие или не содержащие в одном корпусе запоминающие устройства
    5
    Многофункциональное устройство (МФУ) HP PageWide Pro 477dn

    Если Вы являетесь поставщиком этого товара, Вы также можете разместить его на нашем Торговом портале. 

    Цена
    от 177000
    В корзину
    Единица измерения:
    ШТ
    Заказать в один клик
    Авторизуйтесь, чтобы увидеть технические характеристики
    Сообщить об ошибке
    Поставщики
    • ООО "УМНЫЙ СКЛАД"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      150000
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      177000
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Основные характеристики - Производитель HP Серия PageWide Модель 772dn Тип оборудования МФУ Цветная печать Есть Позиционирование Печать цветных изображений и документов Тип печати Струйная Цвета, использованные в оформлении Белый, Черный Конфигурация - Процессор 1500 МГц Жесткий диск (Гб) 0 Объем памяти (Стандарт) (Мб) 1536 Объем памяти (Максимум) (Мб) 1536 Экран - ЖК-дисплей Есть Коммуникации - Поддержка AirPrint Есть Интерфейс, разъемы и выходы - Поддержка карт памяти Нет Поддерживаемые типы карт Нет USB Да LPT Нет LAN Да Wi-Fi Нет Bluetooth Нет IEEE1394 Нет Другие интерфейсы Нет Управление бумагой / печатные носители - Типы печатных носителей Печать на карточках, этикетках, фотобумаге, глянцевой бумаге, конвертах, матовой бумаге Емкость податчика бумаги (листов) 1200 Емкость выходного лотка (листов) 500 Емкость многоцелевого лотка/лотка ручной подачи (листов) 100 Емкость податчика оригиналов (ADF) (листов) 100 ADF (податчик оригиналов) двусторонний Плотность бумаги 60-300 г/м2 Максимальная плотность бумаги 300 г/м2 Параметры/функции печати - Максимальный формат печати A3 Время выхода первой страницы (сек) 8.25 Система загрузки картриджей 4 Кол-во цветов картриджей 4 Разрешение ч/б печати 1200x1200 dpi Разрешение цветной печати 2400x1200 dpi Наличие двусторонней печати Есть Скорость печати (стр/мин (A4) 55 Максимальная скорость монохромной печати (стр/мин (A4) 55 Максимальная скорость цветной печати (стр/мин (A4) 55 Возможность печати на CD/DVD Нет Прямая печать Есть Языки управления принтером PostScript 3, PCL 6, PDF Ресурс аппарата (стр/месяц) 75000 Копир - Функции копирования Есть Параметры/функции копирования - Макс. скорость ч/б копирования (стр/мин (A4) 55 Макс. скорость цветного копирования (стр/мин (A4) 55 Макс. количество копий за цикл (шт) 999 Диапазон масштабирования 25-400 % Наличие слайд адаптера Нет Параметры/функции сканирования - Максимальный формат сканирования A3 Тип сканера Планшетный / Протяжной Разрешение сканирования 600x600 dpi Двустороннее сканирование Есть Технология сканирования CIS Глубина цвета (бит) 24 Градаций (bit) серого цвета 256 Сетевое сканирование Есть Факс - Факс Есть Скорость передачи 33.6 кбит/c Разрешение факса 300x300 dpi Память факса (страниц) 500 Наличие трубки Нет Расходные материалы / заменяемые компоненты - Тип расходных материалов Картридж Картридж черный M0J86AE Картридж цветной M0J74AE Ресурс расходных материалов/заменяемых компонентов - Ресурс черного картриджа или контейнера с черными чернилами (стр) 16000 Ресурс цветного картриджа или контейнера с цветными чернилами (стр) 16000 Безопасность - Port Based Network Access Control Нет Питание - Питание От сети Блок питания Есть Потребляемая мощность 68.7 Вт Сетевые характеристики - Защищенные VPN-протоколы Нет Потребительские свойства - Совместимость - Поддержка ОС Linux, Mac OS, UNIX, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows Vista, Windows XP Прочие характеристики - Габариты 598x572x531 мм Вес (кг) 59.5
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      177000c НДС
    • ООО "АМИРКОМ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      Не указана
      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана
    • ООО "АВТОНИМ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      Не указана
      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана
    • ООО "СТИЛУС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      Не указана
      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана
    • ООО "АВТОТЕХПОСТАВКА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      Не указана
      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана
    • ООО "БЕСТКОМ МСК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      Не указана
      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана
    • ООО "ОПС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      Не указана
      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана
    • БАРЫШЕВ ЮРИЙ ВИКТОРОВИЧ
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      Не указана
      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана
    • ООО ТСК "МЕРКУРИЙ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      Не указана
      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана
    • ООО "РОМБО-ПРОЕКТЫ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      Не указана
      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана

    Похожие товары

    Барабан передачи изображений Xerox 101R00432 для Xerox WorkCentre 5016 / 5020 / 5020В
    Устройства ввода или вывода, содержащие или не содержащие в одном корпусе запоминающие устройства
    от 6483,51
    В корзину
    Барабан передачи изображений Panasonic KX-FA86A
    Устройства ввода или вывода, содержащие или не содержащие в одном корпусе запоминающие устройства
    от 2764,8
    В корзину
    Барабан передачи изображений OCE для плоттеров OCE TDS750 со светочувствительным покрытием п/н 1060009321
    Устройства ввода или вывода, содержащие или не содержащие в одном корпусе запоминающие устройства
    Не указана
    В корзину
    Барабан передачи изображений Kyocera DK-170 чёрный
    Устройства ввода или вывода, содержащие или не содержащие в одном корпусе запоминающие устройства
    от 6630
    В корзину
    Печь в сборе Kyocera FK-1150 для Kyocera P2040dn CET421007
    Устройства ввода или вывода, содержащие или не содержащие в одном корпусе запоминающие устройства
    Не указана
    В корзину
    Драм-юнит БУЛАТ s-Line DK-1150 302RV93010 для Kyocera ECOSYS P2235, P2335 100000 страниц совместимый
    Устройства ввода или вывода, содержащие или не содержащие в одном корпусе запоминающие устройства
    Не указана
    В корзину
    Запасная часть для оргтехники Блок проявки Rowe Developer Unit MA0000/10/04/125
    Устройства ввода или вывода, содержащие или не содержащие в одном корпусе запоминающие устройства
    Не указана
    В корзину
    Запасная часть для оргтехники Лента переноса G1896010 (403117) для Ricoh SP С821dn
    Устройства ввода или вывода, содержащие или не содержащие в одном корпусе запоминающие устройства
    Не указана
    В корзину
    Фотобарабан Brother DR-3400 черный 50000 страниц оригинальный
    Устройства ввода или вывода, содержащие или не содержащие в одном корпусе запоминающие устройства
    от 6690,72
    В корзину
    Запасная часть для оргтехники второе чистящее лезвие ленты переноса D2616332 для Ricoh Pro C5210s
    Устройства ввода или вывода, содержащие или не содержащие в одном корпусе запоминающие устройства
    Не указана
    В корзину
    Запасная часть для оргтехники Чистящий ролик ленты переноса D2616349 для Ricoh Pro C5210s
    Устройства ввода или вывода, содержащие или не содержащие в одном корпусе запоминающие устройства
    Не указана
    В корзину
    Узел двигателя блока лазера Kyocera 302K994140
    Устройства ввода или вывода, содержащие или не содержащие в одном корпусе запоминающие устройства
    от 2904
    В корзину
    Позвонить