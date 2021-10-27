Набор реагентов Глюкоза-8-Ольвекс для определения концентрации глюкозы в цельной крови, сыворотке или плазме крови, моче, для применения in vitro 1 мл - 250, 0,2 мл - 1250 Реагент 1 - 250 мл, Калибратор - 5 мл 005.018 +(2-8)ГРАД ЦЕЛЬС РЗН 2013/366 ТУ 9398-062-44276594-2012 18 месяцев 1037800054786 21.20.23.110-00000201 248780 2а ООО "Ольвекс Диагностикум" Россия Метод: реакция Триндера; GOD-PAP; с глюкозооксидазой по конечной точке

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Набор реагентов Глюкоза-8-Ольвекс для определения концентрации глюкозы в цельной крови, сыворотке или плазме крови, моче, для применения in vitro 1 мл - 250, 0,2 мл - 1250 Реагент 1 - 250 мл, Калибратор - 5 мл 005.018 +(2-8)ГРАД ЦЕЛЬС РЗН 2013/366 ТУ 9398-062-44276594-2012 18 месяцев 1037800054786 21.20.23.110-00000201 248780 2а ООО "Ольвекс Диагностикум" Россия Метод: реакция Триндера; GOD-PAP; с глюкозооксидазой по конечной точке- Реагенты диагностические