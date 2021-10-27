Набор реагентов Глюкоза-6-Ольвекс для определения концентрации глюкозы в сыворотке или плазме крови, для применения in vitro 1 мл - 200, 0,2 мл - 1000 Реагент 1 - 200 мл, Реагент 2 - 2 мл, Калибратор - 1,2 мл 005.016 +(2-8)ГРАД ЦЕЛЬС ФСР 2008/02348 ТУ 9398-039-44276594-2007 12 месяцев 1037800054786 21.20.23.110-00000202 248780 2а ООО "Ольвекс Диагностикум" Россия Метод: энзиматический, гексокиназный UV-метод; по конечной точке

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Набор реагентов Глюкоза-6-Ольвекс для определения концентрации глюкозы в сыворотке или плазме крови, для применения in vitro 1 мл - 200, 0,2 мл - 1000 Реагент 1 - 200 мл, Реагент 2 - 2 мл, Калибратор - 1,2 мл 005.016 +(2-8)ГРАД ЦЕЛЬС ФСР 2008/02348 ТУ 9398-039-44276594-2007 12 месяцев 1037800054786 21.20.23.110-00000202 248780 2а ООО "Ольвекс Диагностикум" Россия Метод: энзиматический, гексокиназный UV-метод; по конечной точке- Реагенты диагностические