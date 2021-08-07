Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Добавлено в корзину!
    Отправить запрос
    Удалено из корзины
    Главная / Торговый портал / Услуги по оптовой торговле прочими бытовыми товарами / Светодиодная фигура уличная «Колокольчик на еловой ветке» 2930х1000ММ стальной каркас СпецСветСнаб Белые, желтые и зеленые светодиоды
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Светодиодная фигура уличная «Колокольчик на еловой ветке» 2930х1000ММ стальной каркас СпецСветСнаб Белые, желтые и зеленые светодиоды

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Светодиодная фигура уличная «Колокольчик на еловой ветке» 2930х1000ММ стальной каркас СпецСветСнаб Белые, желтые и зеленые светодиоды- Услуги по оптовой торговле прочими бытовыми товарами
    1
    Светодиодная фигура уличная «Колокольчик на еловой ветке» 2930х1000ММ стальной каркас СпецСветСнаб Белые, желтые и зеленые светодиоды

    Если Вы являетесь поставщиком этого товара, Вы также можете разместить его на нашем Торговом портале. 

    Цена
    от 27698,4
    В корзину
    Единица измерения:
    ШТ
    Заказать в один клик
    Авторизуйтесь, чтобы увидеть технические характеристики
    Сообщить об ошибке
    Поставщики
    • СЕДОВА ЕЛЕНА АНАТОЛЬЕВНА
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      23082
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      27698,4
      Спецификация
      Торговля оптовая прочими бытовыми товарами
      Характеристики
      Кажется, что эти колокольчики вот-вот зазвенят. Четкий рисунок не оставляет никаких сомнений в том, что именно на нем изображено. Роль красок играет светодиодный дюралайт, в прозрачный шнур которого запаяны долговечные, морозостойкие лампочки. Разместите панно над вывеской магазина, и оно будет освещать ее темными зимними вечерами, привлекая еще больше покупателей. Несколько сезонов использования изделия вам обеспечено, светодиоды безотказно работают в течение 50000 часов. Размер: не менее 293 х 100 см. Стальной каркас. Мощность: 328 В. Белые, желтые и зеленые светодиоды. Производитель: СпецСветСнаб, РФ
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      27698,4c НДС
    • ООО "СКО"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      Не указана
      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Торговля оптовая прочими бытовыми товарами
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана

    Похожие товары

    Лоток офисный сборный ЛТ88 черный с органайзером 3 отделения
    Услуги по оптовой торговле прочими бытовыми товарами
    от 607,7
    В корзину
    Лоток офисный с инд.окном для бумаг Han черный 1020/13
    Услуги по оптовой торговле прочими бытовыми товарами
    от 165,6
    В корзину
    Лоток офисный с инд.окном для бумаг Han серый 1020/11
    Услуги по оптовой торговле прочими бытовыми товарами
    от 292
    В корзину
    Лоток офисный горизонтальный для бумаг Leitz Allura черная жемчужина
    Услуги по оптовой торговле прочими бытовыми товарами
    от 1015
    В корзину
    Лоток офисный горизонтальный для бумаг синий тонированный глянцевый 253х70х386ММ
    Услуги по оптовой торговле прочими бытовыми товарами
    Не указана
    В корзину
    Лоток офисный горизонтальный для бумаг FORPUS пластик, цельный дымчатый
    Услуги по оптовой торговле прочими бытовыми товарами
    от 193,35
    В корзину
    Лоток офисный для бумаг СТАММ ЛТ-603 тонированный голубой 2ШТ
    Услуги по оптовой торговле прочими бытовыми товарами
    от 344,94
    В корзину
    Гирлянда хвойная "Снежная королева" с шишками заснеженная 20Х270СМ ПВХ Елкиторг 250 веточек
    Услуги по оптовой торговле прочими бытовыми товарами
    от 2800
    В корзину
    Елка 110х65х23ММ полимер/текстиль/глиттер золото Тианкин Артс энд Крафтс Ко. ЛТД Китай
    Услуги по оптовой торговле прочими бытовыми товарами
    от 17900
    В корзину
    Держатель поворотный тройной LEDEME L113 для полотенец 68СМ нержавеющая сталь хром на стену 390Г
    Услуги по оптовой торговле прочими бытовыми товарами
    от 1326
    В корзину
    Держатель Т-образный фиксированный 35СМ для шубки ГОСТ 50962-96
    Услуги по оптовой торговле прочими бытовыми товарами
    от 250
    В корзину
    Держатель насадок Кентукки
    Услуги по оптовой торговле прочими бытовыми товарами
    Не указана
    В корзину
    Позвонить