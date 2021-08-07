Характеристики

Кажется, что эти колокольчики вот-вот зазвенят. Четкий рисунок не оставляет никаких сомнений в том, что именно на нем изображено. Роль красок играет светодиодный дюралайт, в прозрачный шнур которого запаяны долговечные, морозостойкие лампочки. Разместите панно над вывеской магазина, и оно будет освещать ее темными зимними вечерами, привлекая еще больше покупателей. Несколько сезонов использования изделия вам обеспечено, светодиоды безотказно работают в течение 50000 часов. Размер: не менее 293 х 100 см. Стальной каркас. Мощность: 328 В. Белые, желтые и зеленые светодиоды. Производитель: СпецСветСнаб, РФ