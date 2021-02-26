Спецификация
Торговля оптовая бумагой и картоном
Характеристики
Торговая марка: Color Copy
Формат листов: А4
Плотность бумаги: 100 г/кв.м
Белизна: 161 %
Штук в коробке: 5 шт.
Яркость бумаги: 99 %
Схема вложения: 5
Страна происхождения: Австрия
Количество листов в пачке: 500
Регионы поставки
Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения, Московская область, Город Санкт-Петербург город федерального значения, Ленинградская область, Свердловская область, Челябинская область, Республика Татарстан (Татарстан), Самарская область, Республика Башкортостан, Волгоградская область, Саратовская область, Ростовская область, Новосибирская область, Краснодарский край, Омская область, Пермский край