Переход К 159x6-89x4-12Х18Н10Т ГОСТ 17378-2001 ТУ 1468-010-39918642-02

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Переход К 159x6-89x4-12Х18Н10Т ГОСТ 17378-2001 ТУ 1468-010-39918642-02- Фитинги для труб стальные, кроме литых