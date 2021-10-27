Набор реагентов Альбумин-Ольвекс для определения концентрации альбумина в сыворотке и плазме крови, для применения in vitro 1 мл - 200, 0,2 мл - 1000 Реагент 1 - 200мл, Калибратор - 1 мл 200МЛ 021.002 +(2-8)ГРАД ЦЕЛЬС ФСР 2008/03029 ТУ 9398-019-44276594-2004 12 месяцев 1037800054786 21.20.23.110-00001254 218930 2а ООО "Ольвекс Диагностикум" Россия Метод: колориметрический с бромкрезоловым зелёным; по конечной точке

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Набор реагентов Альбумин-Ольвекс для определения концентрации альбумина в сыворотке и плазме крови, для применения in vitro 1 мл - 200, 0,2 мл - 1000 Реагент 1 - 200мл, Калибратор - 1 мл 200МЛ 021.002 +(2-8)ГРАД ЦЕЛЬС ФСР 2008/03029 ТУ 9398-019-44276594-2004 12 месяцев 1037800054786 21.20.23.110-00001254 218930 2а ООО "Ольвекс Диагностикум" Россия Метод: колориметрический с бромкрезоловым зелёным; по конечной точке- Реагенты диагностические