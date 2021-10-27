Набор реагентов Альфа-Амилаза-4-Ольвекс для определения активности α-амилазы в сыворотке крови и моче, для применения in vitro 1 мл - 50, 0,2 мл - 250 Реагент 1 - 45мл, Реагент 2 - 5мл 50МЛ 011.004 +(2-8)ГРАД ЦЕЛЬС ФСР 2012/13819 ТУ 9398-058-44276594-2012 18 месяцев 1037800054786 21.20.23.110-00001081 204430 1 ООО "Ольвекс Диагностикум" Россия Метод: кинетика; субстрат CNP; прямая реакция, IFCC

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Набор реагентов Альфа-Амилаза-4-Ольвекс для определения активности α-амилазы в сыворотке крови и моче, для применения in vitro 1 мл - 50, 0,2 мл - 250 Реагент 1 - 45мл, Реагент 2 - 5мл 50МЛ 011.004 +(2-8)ГРАД ЦЕЛЬС ФСР 2012/13819 ТУ 9398-058-44276594-2012 18 месяцев 1037800054786 21.20.23.110-00001081 204430 1 ООО "Ольвекс Диагностикум" Россия Метод: кинетика; субстрат CNP; прямая реакция, IFCC- Реагенты диагностические