Набор реагентов АЛТ-Ольвекс для определения активности аланинаминотрансферазы в сыворотке и плазме крови, для применения in vitro 1 мл - 50, 0,2 мл - 250 Реагент 1 - 40мл, Реагент 2 - 10мл 50МЛ 001.005 +(2-8)ГРАД ЦЕЛЬС ФСР 2010/07417 ТУ 9398-004-44276594-2005 12 месяцев 1037800054786 21.20.23.110-00000972 187380 2а ООО "Ольвекс Диагностикум" Россия Метод: UV-кинетика, IFCC

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Набор реагентов АЛТ-Ольвекс для определения активности аланинаминотрансферазы в сыворотке и плазме крови, для применения in vitro 1 мл - 50, 0,2 мл - 250 Реагент 1 - 40мл, Реагент 2 - 10мл 50МЛ 001.005 +(2-8)ГРАД ЦЕЛЬС ФСР 2010/07417 ТУ 9398-004-44276594-2005 12 месяцев 1037800054786 21.20.23.110-00000972 187380 2а ООО "Ольвекс Диагностикум" Россия Метод: UV-кинетика, IFCC- Реагенты диагностические