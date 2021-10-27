Набор реагентов Гемоглобин-15-Ольвекс для определения концентрации гемоглобина в цельной крови, для применения in vitro 1 мл - 4000 Реагент 1 - 400 мл, Калибратор - 3 мл 015.015 +(2-8)ГРАД ЦЕЛЬС ФСР 2012/13817 ТУ 9398-056-44276594-2011 18 месяцев 1037800054786 21.20.23.110-00000325 205490 1 ООО "Ольвекс Диагностикум" Россия Метод: гемихромный метод; по конечной точке

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Набор реагентов Гемоглобин-15-Ольвекс для определения концентрации гемоглобина в цельной крови, для применения in vitro 1 мл - 4000 Реагент 1 - 400 мл, Калибратор - 3 мл 015.015 +(2-8)ГРАД ЦЕЛЬС ФСР 2012/13817 ТУ 9398-056-44276594-2011 18 месяцев 1037800054786 21.20.23.110-00000325 205490 1 ООО "Ольвекс Диагностикум" Россия Метод: гемихромный метод; по конечной точке- Реагенты диагностические