Набор реагентов Альфа-Амилаза-Ольвекс для определения активности α-амилазы в сыворотке крови и моче, для применения in vitro 1 мл - 50, 0,2 мл - 250 Реагент 1 - 40мл, Реагент 2 - 10мл 50МЛ 011.002 +(2-8)ГРАД ЦЕЛЬС ФСР 2010/07466 ТУ 21.20.23-024-44276594-2017 36 месяцев 1037800054786 21.20.23.110-00001081 204430 2а ООО "Ольвекс Диагностикум" Россия Метод: кинетика; субстрат EPS, IFCC

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Набор реагентов Альфа-Амилаза-Ольвекс для определения активности α-амилазы в сыворотке крови и моче, для применения in vitro 1 мл - 50, 0,2 мл - 250 Реагент 1 - 40мл, Реагент 2 - 10мл 50МЛ 011.002 +(2-8)ГРАД ЦЕЛЬС ФСР 2010/07466 ТУ 21.20.23-024-44276594-2017 36 месяцев 1037800054786 21.20.23.110-00001081 204430 2а ООО "Ольвекс Диагностикум" Россия Метод: кинетика; субстрат EPS, IFCC- Реагенты диагностические