Набор реагентов Гемоглобин-Ольвекс для определения концентрации гемоглобина в цельной крови, для применения in vitro 1 мл - 1000 Реагент 1 - 1000 мл, Калибратор - 2,5 мл 015.033 +(18-25)ГРАД ЦЕЛЬС ФСР 2008/02750 ТУ 9398-015-44276594-2004 12 месяцев 1037800054786 21.20.23.110-00000326 205490 2а ООО "Ольвекс Диагностикум" Россия Метод: гемиглобинцианидный метод Драбкина; по конечной точке

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Набор реагентов Гемоглобин-Ольвекс для определения концентрации гемоглобина в цельной крови, для применения in vitro 1 мл - 1000 Реагент 1 - 1000 мл, Калибратор - 2,5 мл 015.033 +(18-25)ГРАД ЦЕЛЬС ФСР 2008/02750 ТУ 9398-015-44276594-2004 12 месяцев 1037800054786 21.20.23.110-00000326 205490 2а ООО "Ольвекс Диагностикум" Россия Метод: гемиглобинцианидный метод Драбкина; по конечной точке- Реагенты диагностические