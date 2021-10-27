Набор реагентов Глюкоза-Ольвекс для определения концентрации глюкозы в сыворотке или плазме крови, для применения in vitro 1 мл - 1000, 0,2 мл - 5000 Реагент 1 - 1000 мл, Реагент 2 - 4 фл., Калибратор - 5 мл 005.032 +(2-8)ГРАД ЦЕЛЬС ФСР 2007/00086 ТУ 9398-001-44276594-02 18 месяцев 1037800054786 21.20.23.110-00000191 248780 1 ООО "Ольвекс Диагностикум" Россия Метод: реакция Триндера; GOD-PAP; с глюкозооксидазой по конечной точке

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Набор реагентов Глюкоза-Ольвекс для определения концентрации глюкозы в сыворотке или плазме крови, для применения in vitro 1 мл - 1000, 0,2 мл - 5000 Реагент 1 - 1000 мл, Реагент 2 - 4 фл., Калибратор - 5 мл 005.032 +(2-8)ГРАД ЦЕЛЬС ФСР 2007/00086 ТУ 9398-001-44276594-02 18 месяцев 1037800054786 21.20.23.110-00000191 248780 1 ООО "Ольвекс Диагностикум" Россия Метод: реакция Триндера; GOD-PAP; с глюкозооксидазой по конечной точке- Реагенты диагностические