Набор реагентов АСТ-4-Ольвекс для определения активности аспартатаминотрансферазы в сыворотке или плазме крови, для применения in vitro 1 мл - 200, 0,2 мл - 1000 Реагент 1 - 200 мл, Реагент 2 - 2 фл., Реагент 3 - 20 мл 002.024 +(2-8)ГРАД ЦЕЛЬС ФСР 2012/13962 ТУ 9398-061-44276594-2012 18 месяцев 1037800054786 21.20.23.110-00000969 187380 1 ООО "Ольвекс Диагностикум" Россия Метод: UV-кинетика, IFCC

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Набор реагентов АСТ-4-Ольвекс для определения активности аспартатаминотрансферазы в сыворотке или плазме крови, для применения in vitro 1 мл - 200, 0,2 мл - 1000 Реагент 1 - 200 мл, Реагент 2 - 2 фл., Реагент 3 - 20 мл 002.024 +(2-8)ГРАД ЦЕЛЬС ФСР 2012/13962 ТУ 9398-061-44276594-2012 18 месяцев 1037800054786 21.20.23.110-00000969 187380 1 ООО "Ольвекс Диагностикум" Россия Метод: UV-кинетика, IFCC- Реагенты диагностические