Набор реагентов Глюкоза-4-Ольвекс для определения концентрации глюкозы в цельной крови, для применения in vitro 1 мл - 1000, 0,2 мл - 5000 Реагент 1 - 1000 мл, Реагент 2 - 4 фл., Реагент 3 - 175 мл, Калибратор - 5 мл 005.024 +(2-8)ГРАД ЦЕЛЬС ФСР 2008/02300 ТУ 9398-040-44276594-2007 12 месяцев 1037800054786 21.20.23.110-00000191 248780 2а ООО "Ольвекс Диагностикум" Россия Метод: реакция Триндера; GOD-PAP; с глюкозооксидазой по конечной точке; с депротеинизацией

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Набор реагентов Глюкоза-4-Ольвекс для определения концентрации глюкозы в цельной крови, для применения in vitro 1 мл - 1000, 0,2 мл - 5000 Реагент 1 - 1000 мл, Реагент 2 - 4 фл., Реагент 3 - 175 мл, Калибратор - 5 мл 005.024 +(2-8)ГРАД ЦЕЛЬС ФСР 2008/02300 ТУ 9398-040-44276594-2007 12 месяцев 1037800054786 21.20.23.110-00000191 248780 2а ООО "Ольвекс Диагностикум" Россия Метод: реакция Триндера; GOD-PAP; с глюкозооксидазой по конечной точке; с депротеинизацией- Реагенты диагностические