Набор реагентов АЛТ-4-Ольвекс для определения активности аланинаминотрансферазы в сыворотке или плазме крови, для применения in vitro 1 мл - 50, 0,2 мл - 250 Реагент 1 - 50мл, Реагент 2 - 1 фл., Реагент 3 - 5 мл 001.004 +(2-8)ГРАД ЦЕЛЬС ФСР 2012/13963 ТУ 9398-060-44276594-2012 18 месяцев 1037800054786 21.20.23.110-00000972 187380 1 ООО "Ольвекс Диагностикум" Россия Метод: UV-кинетика, IFCC

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Набор реагентов АЛТ-4-Ольвекс для определения активности аланинаминотрансферазы в сыворотке или плазме крови, для применения in vitro 1 мл - 50, 0,2 мл - 250 Реагент 1 - 50мл, Реагент 2 - 1 фл., Реагент 3 - 5 мл 001.004 +(2-8)ГРАД ЦЕЛЬС ФСР 2012/13963 ТУ 9398-060-44276594-2012 18 месяцев 1037800054786 21.20.23.110-00000972 187380 1 ООО "Ольвекс Диагностикум" Россия Метод: UV-кинетика, IFCC- Реагенты диагностические