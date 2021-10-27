Набор реагентов Гамма-ГТ-Ольвекс для определения активности гамма-глутамилтрансферазы в сыворотке и плазме крови, для применения in vitro 1 мл - 50, 0,2 мл - 250 Реагент 1 - 40 мл, Реагент 2 - 10 мл 50МЛ 007.004 +(2-8)ГРАД ЦЕЛЬС ФСР 2010/08894 ТУ 9398-031-44276594-2005 12 месяцев 1037800054786 21.20.23.110-00000667 117430 2а ООО "Ольвекс Диагностикум" Россия Метод: модифицированный метод Зейца (Szasz) по IFCC; кинетика

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Набор реагентов Гамма-ГТ-Ольвекс для определения активности гамма-глутамилтрансферазы в сыворотке и плазме крови, для применения in vitro 1 мл - 50, 0,2 мл - 250 Реагент 1 - 40 мл, Реагент 2 - 10 мл 50МЛ 007.004 +(2-8)ГРАД ЦЕЛЬС ФСР 2010/08894 ТУ 9398-031-44276594-2005 12 месяцев 1037800054786 21.20.23.110-00000667 117430 2а ООО "Ольвекс Диагностикум" Россия Метод: модифицированный метод Зейца (Szasz) по IFCC; кинетика- Реагенты диагностические