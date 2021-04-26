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    Главная / Торговый портал / Фитинги для труб стальные, кроме литых / Переход П К 159x8-57x4-09Г2С ГОСТ 17378-2001
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Переход П К 159x8-57x4-09Г2С ГОСТ 17378-2001

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Переход П К 159x8-57x4-09Г2С ГОСТ 17378-2001- Фитинги для труб стальные, кроме литых
    16
    Переход П К 159x8-57x4-09Г2С ГОСТ 17378-2001

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    Цена
    от 330,24
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