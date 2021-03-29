Переход П К 377x14-355.6x15.1-15ХМ ТУ 1468-143-00220302-08

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Переход П К 377x14-355.6x15.1-15ХМ ТУ 1468-143-00220302-08- Фитинги для труб стальные, кроме литых