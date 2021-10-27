Набор реагентов Мочевина-Ольвекс для определения концентрации мочевины, для применения in vitro 1 мл - 400, 0,2 мл - 2000 Реагент 1 - 240 мл, Реагент 2 - 80 мл, Реагент 3 - 80 мл, Калибратор - 10мл 400МЛ 008.024 +(2-8)ГРАД ЦЕЛЬС ФСР 2010/08566 ТУ 9398-008-44276594-2005 12 месяцев 1037800054786 21.20.23.110-00000784 145640 2а ООО "Ольвекс Диагностикум" Россия Метод: UV-кинетика, IFCC

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Набор реагентов Мочевина-Ольвекс для определения концентрации мочевины, для применения in vitro 1 мл - 400, 0,2 мл - 2000 Реагент 1 - 240 мл, Реагент 2 - 80 мл, Реагент 3 - 80 мл, Калибратор - 10мл 400МЛ 008.024 +(2-8)ГРАД ЦЕЛЬС ФСР 2010/08566 ТУ 9398-008-44276594-2005 12 месяцев 1037800054786 21.20.23.110-00000784 145640 2а ООО "Ольвекс Диагностикум" Россия Метод: UV-кинетика, IFCC- Реагенты диагностические