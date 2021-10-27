Набор реагентов Триглицериды-Ольвекс для количественного определения содержания триглицеридов в сыворотке и плазме крови человека энзиматическим колориметрическим методом, для применения in vitro 1 мл - 100, 0,2 мл - 500 Реагент 1 -100 МЛ, Реагент 2 - 2 фл., Калибратор - 2 МЛ 100МЛ 017.012 +(2-8)ГРАД ЦЕЛЬС ФСР 2008/03028 12 месяцев 1037800054786 21.20.23.110-00000353 215410 2а ООО "Ольвекс Диагностикум" Россия Метод: реакция Триндера; GPO-PAP; по конечной точке

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Набор реагентов Триглицериды-Ольвекс для количественного определения содержания триглицеридов в сыворотке и плазме крови человека энзиматическим колориметрическим методом, для применения in vitro 1 мл - 100, 0,2 мл - 500 Реагент 1 -100 МЛ, Реагент 2 - 2 фл., Калибратор - 2 МЛ 100МЛ 017.012 +(2-8)ГРАД ЦЕЛЬС ФСР 2008/03028 12 месяцев 1037800054786 21.20.23.110-00000353 215410 2а ООО "Ольвекс Диагностикум" Россия Метод: реакция Триндера; GPO-PAP; по конечной точке- Реагенты диагностические