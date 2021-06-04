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    Главная / Торговый портал / Фитинги для труб стальные, кроме литых / Переход П К 219x10-159x8-09Г2С ГОСТ 17378-2001
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Переход П К 219x10-159x8-09Г2С ГОСТ 17378-2001

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Переход П К 219x10-159x8-09Г2С ГОСТ 17378-2001- Фитинги для труб стальные, кроме литых
    26
    Переход П К 219x10-159x8-09Г2С ГОСТ 17378-2001

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      Спецификация
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      Производство стальных труб, полых профилей и фитингов
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      Переход ПК 219х10-159х8 09Г2С ГОСТ 17378-2001
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      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      3137,41
      Спецификация
      Производство стальных труб, полых профилей и фитингов
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      3137,41c НДС
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      2520
      Ставка НДС, %
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      3024
      Спецификация
      Производство стальных труб, полых профилей и фитингов
      Характеристики
      Минимальная партия
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      Спецификация
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