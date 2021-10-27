Набор реагентов АЛТ- Ольвекс для определения активности аланинаминотрансферазы в крови, для применения in vitro 1 мл -500, 0,2 мл - 2500 Реагент 1 - 400 мл, реагент 2 - 100 мл 500МЛ №1 001.035 +(2-8)ГРАД ЦЕЛЬС ФСР 2010/07417 12 месяцев 1037800054786 187380 2а ООО "Ольвекс Диагностикум" Россия

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Набор реагентов АЛТ- Ольвекс для определения активности аланинаминотрансферазы в крови, для применения in vitro 1 мл -500, 0,2 мл - 2500 Реагент 1 - 400 мл, реагент 2 - 100 мл 500МЛ №1 001.035 +(2-8)ГРАД ЦЕЛЬС ФСР 2010/07417 12 месяцев 1037800054786 187380 2а ООО "Ольвекс Диагностикум" Россия- Реагенты диагностические