Машина для строительства и содержания дорог КИРОВЕЦ К-703МА-ДМ15 250ЛС ЯМЗ-238НД4 17Т 4.515М 4515/3735 мм ТУ 4812-010-39448337-2007 АО "ПТЗ" Россия Машины для укладки гравия на дороге или аналогичных поверхностях, для поливки и пропитки поверхностей дорог битумными материалами Не указана В корзину

Машина дорожная комбинированная ЭД 405Б1 ООО "Завод КДМ" Россия Машины для укладки гравия на дороге или аналогичных поверхностях, для поливки и пропитки поверхностей дорог битумными материалами Не указана В корзину

Машина дорожная комбинированная ЭД 405В1М ООО "Завод КДМ" Россия Машины для укладки гравия на дороге или аналогичных поверхностях, для поливки и пропитки поверхностей дорог битумными материалами Не указана В корзину

Машина дорожная комбинированная ЭД 244КМА ООО "Завод КДМ" Россия Машины для укладки гравия на дороге или аналогичных поверхностях, для поливки и пропитки поверхностей дорог битумными материалами Не указана В корзину

Машина дорожная комбинированная ЭД 405В3 ООО "Завод КДМ" Россия Машины для укладки гравия на дороге или аналогичных поверхностях, для поливки и пропитки поверхностей дорог битумными материалами Не указана В корзину

Машина дорожная комбинированная ЭД 244А1 ООО "Завод КДМ" Россия Машины для укладки гравия на дороге или аналогичных поверхностях, для поливки и пропитки поверхностей дорог битумными материалами Не указана В корзину

Машина дорожная комбинированная ЭД 405А2 ООО "Завод КДМ" Россия Машины для укладки гравия на дороге или аналогичных поверхностях, для поливки и пропитки поверхностей дорог битумными материалами Не указана В корзину

Машина дорожная комбинированная ЭД 244А ООО "Завод КДМ" Россия Машины для укладки гравия на дороге или аналогичных поверхностях, для поливки и пропитки поверхностей дорог битумными материалами Не указана В корзину

Машина дорожная комбинированная ЭД 405Г ООО "Завод КДМ" Россия Машины для укладки гравия на дороге или аналогичных поверхностях, для поливки и пропитки поверхностей дорог битумными материалами Не указана В корзину

Машина дорожная комбинированная ЭД 405-01 ООО "Завод КДМ" Россия Машины для укладки гравия на дороге или аналогичных поверхностях, для поливки и пропитки поверхностей дорог битумными материалами Не указана В корзину

Машина дорожная комбинированная ЭД 244КС ООО "Завод КДМ" Россия Машины для укладки гравия на дороге или аналогичных поверхностях, для поливки и пропитки поверхностей дорог битумными материалами Не указана В корзину