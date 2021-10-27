Набор реагентов Общий белок-3-Ольвекс для определения содержания общего белка в моче и ликворе, для применения in vitro 1 мл - 250, 0,2 мл - 1250 Реагент 1 - 250 МЛ, Калибратор - 1 МЛ 250МЛ №1 006.003 +(2-8)ГРАД ЦЕЛЬС ФСР 2008/03274 12 месяцев 1037800054786 21.20.23.110-00000457 330970 2а ООО "Ольвекс Диагностикум" Россия Метод: колориметрический метод с пирогаллоловым красным, по конечной точке

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Набор реагентов Общий белок-3-Ольвекс для определения содержания общего белка в моче и ликворе, для применения in vitro 1 мл - 250, 0,2 мл - 1250 Реагент 1 - 250 МЛ, Калибратор - 1 МЛ 250МЛ №1 006.003 +(2-8)ГРАД ЦЕЛЬС ФСР 2008/03274 12 месяцев 1037800054786 21.20.23.110-00000457 330970 2а ООО "Ольвекс Диагностикум" Россия Метод: колориметрический метод с пирогаллоловым красным, по конечной точке- Реагенты диагностические