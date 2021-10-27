Набор реагентов Молочная кислота-Ольвекс д/анализатора биохимич. д/опред. молочной кислоты, для применения in vitro 1 мл - 50, 0,2 мл - 250 Реагент 1 - 50 МЛ, Калибратор - 0,5 МЛ 019.002 +(2-8)ГРАД ЦЕЛЬС ФСР 2010/09358 ТУ 9398-032-44276594-2005 12 месяцев 1037800054786 128380 2а ООО "Ольвекс Диагностикум" Россия
Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Набор реагентов Молочная кислота-Ольвекс д/анализатора биохимич. д/опред. молочной кислоты, для применения in vitro 1 мл - 50, 0,2 мл - 250 Реагент 1 - 50 МЛ, Калибратор - 0,5 МЛ 019.002 +(2-8)ГРАД ЦЕЛЬС ФСР 2010/09358 ТУ 9398-032-44276594-2005 12 месяцев 1037800054786 128380 2а ООО "Ольвекс Диагностикум" Россия- Реагенты диагностические