Набор реагентов Общий белок-Ольвекс для определения концентрации общего белка, для применения in vitro 1 мл - 1000 опр., 0,2 мл - 5000 Реагент 1 -200 мл, Калибратор - 2 мл 1000МЛ 006.001 +(18-25)ГРАД ЦЕЛЬС ФСР 2010/07689 12 месяцев 1037800054786 205080 2а ООО "Ольвекс Диагностикум" Россия Метод: колориметрический метод по конечной точке с биуретовым реактивом

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Набор реагентов Общий белок-Ольвекс для определения концентрации общего белка, для применения in vitro 1 мл - 1000 опр., 0,2 мл - 5000 Реагент 1 -200 мл, Калибратор - 2 мл 1000МЛ 006.001 +(18-25)ГРАД ЦЕЛЬС ФСР 2010/07689 12 месяцев 1037800054786 205080 2а ООО "Ольвекс Диагностикум" Россия Метод: колориметрический метод по конечной точке с биуретовым реактивом- Реагенты диагностические