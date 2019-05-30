Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Добавлено в корзину!
    Отправить запрос
    Удалено из корзины
    Главная / Торговый портал / Устройства ввода или вывода, содержащие или не содержащие в одном корпусе запоминающие устройства / Запасная часть для оргтехники Термистор на широкоформатное МФУ Ricoh AFICIO MP W7140 AW100125
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Запасная часть для оргтехники Термистор на широкоформатное МФУ Ricoh AFICIO MP W7140 AW100125

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Запасная часть для оргтехники Термистор на широкоформатное МФУ Ricoh AFICIO MP W7140 AW100125- Устройства ввода или вывода, содержащие или не содержащие в одном корпусе запоминающие устройства
    0
    Запасная часть для оргтехники Термистор на широкоформатное МФУ Ricoh AFICIO MP W7140 AW100125

    Если Вы являетесь поставщиком этого товара, Вы также можете разместить его на нашем Торговом портале. 

    Цена
    Не указана
    В корзину
    Единица измерения:
    ШТ
    Заказать в один клик
    Авторизуйтесь, чтобы увидеть технические характеристики
    Сообщить об ошибке
    Поставщики
    • ООО «ТЕХИНТЕГРО»
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      Не указана
      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана
    • ООО "ВИНКОМ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      Не указана
      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана

    Похожие товары

    Отделитель тефлонового вала BT0000/32/00/081 для ROWE EcoPrint i10
    Устройства ввода или вывода, содержащие или не содержащие в одном корпусе запоминающие устройства
    Не указана
    В корзину
    Отделитель тефлонового вала AE044099 для Ricoh SP8200dn
    Устройства ввода или вывода, содержащие или не содержащие в одном корпусе запоминающие устройства
    Не указана
    В корзину
    Отделитель тефлонового вала AE044003 для RICOH MP W7140
    Устройства ввода или вывода, содержащие или не содержащие в одном корпусе запоминающие устройства
    Не указана
    В корзину
    Нить коронатора заряда Oce 2999802 для копиров/плоттеров
    Устройства ввода или вывода, содержащие или не содержащие в одном корпусе запоминающие устройства
    от 3200
    В корзину
    Нить коронатора заряда A0G6470800 для Konica minolta bizhub pro 1100
    Устройства ввода или вывода, содержащие или не содержащие в одном корпусе запоминающие устройства
    Не указана
    В корзину
    Муфта инвертора 121K22870 Xerox WC M24/21/28/DC2240/3535
    Устройства ввода или вывода, содержащие или не содержащие в одном корпусе запоминающие устройства
    Не указана
    В корзину
    Многофункциональное устройство (МФУ) Xerox WorkCentre 3225DNI
    Устройства ввода или вывода, содержащие или не содержащие в одном корпусе запоминающие устройства
    от 17500
    В корзину
    Модуль ксерографии XEROX WCP 123/128 WC 118 (013R00589)
    Устройства ввода или вывода, содержащие или не содержащие в одном корпусе запоминающие устройства
    от 18000
    В корзину
    Модуль двусторонней печати Canon 8446B003 для МФУ Canon imageRUNNER 2204
    Устройства ввода или вывода, содержащие или не содержащие в одном корпусе запоминающие устройства
    Не указана
    В корзину
    Многофункциональное устройство (МФУ) Xerox WorkCentre 3345DNI
    Устройства ввода или вывода, содержащие или не содержащие в одном корпусе запоминающие устройства
    от 26881
    В корзину
    Многофункциональное устройство (МФУ) Sharp BP-20C25EU
    Устройства ввода или вывода, содержащие или не содержащие в одном корпусе запоминающие устройства
    от 108000
    В корзину
    Многофункциональное устройство (МФУ) Ricoh Aficio MP 2001SP (416450)
    Устройства ввода или вывода, содержащие или не содержащие в одном корпусе запоминающие устройства
    от 122145,34
    В корзину
    Позвонить