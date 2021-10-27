Набор реагентов Холестерин-1-Ольвекс для определения концентрации общего холестерина, для применения in vitro 1 мл -500, 0,2 мл - 2500 Реагент 1 -100 МЛ, Реагент 2 - 2 фл., Калибратор - 3 МЛ 500МЛ 013.022 +(2-8)ГРАД ЦЕЛЬС ФСР 2008/02749 ТУ 9398-002-44276594-2003 12 месяцев 1037800054786 21.20.23.110-00000307 204950 2а ООО "Ольвекс Диагностикум" Россия

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Набор реагентов Холестерин-1-Ольвекс для определения концентрации общего холестерина, для применения in vitro 1 мл -500, 0,2 мл - 2500 Реагент 1 -100 МЛ, Реагент 2 - 2 фл., Калибратор - 3 МЛ 500МЛ 013.022 +(2-8)ГРАД ЦЕЛЬС ФСР 2008/02749 ТУ 9398-002-44276594-2003 12 месяцев 1037800054786 21.20.23.110-00000307 204950 2а ООО "Ольвекс Диагностикум" Россия- Реагенты диагностические