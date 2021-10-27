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    Главная / Торговый портал / Реагенты диагностические / Набор реагентов С-реактивный белок для качественного и полуколичественного определения содержания С-реактивного белка (СРБ), для применения in vitro 20 мкл -100 определений, 10 мкл - 200 опр. Реагент 1 - 2 мл, Реагент 2 - 10 мл, Реагент 3 - 0,1 мл, Реагент 4 - 0,2 мл, Реагент 5 - 0,2 мл 051.011 +(2-8)ГРАД ЦЕЛЬС ФСР 2008/03032 от 16.09.2016 ТУ 9398-009-44276594-2003 12 месяцев 1037800054786 330980 2а ООО "Ольвекс Диагностикум" Россия Метод: визуальный, латекс-агглютинация (латекс-слайд тест)
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Набор реагентов С-реактивный белок для качественного и полуколичественного определения содержания С-реактивного белка (СРБ), для применения in vitro 20 мкл -100 определений, 10 мкл - 200 опр. Реагент 1 - 2 мл, Реагент 2 - 10 мл, Реагент 3 - 0,1 мл, Реагент 4 - 0,2 мл, Реагент 5 - 0,2 мл 051.011 +(2-8)ГРАД ЦЕЛЬС ФСР 2008/03032 от 16.09.2016 ТУ 9398-009-44276594-2003 12 месяцев 1037800054786 330980 2а ООО "Ольвекс Диагностикум" Россия Метод: визуальный, латекс-агглютинация (латекс-слайд тест)

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Набор реагентов С-реактивный белок для качественного и полуколичественного определения содержания С-реактивного белка (СРБ), для применения in vitro 20 мкл -100 определений, 10 мкл - 200 опр. Реагент 1 - 2 мл, Реагент 2 - 10 мл, Реагент 3 - 0,1 мл, Реагент 4 - 0,2 мл, Реагент 5 - 0,2 мл 051.011 +(2-8)ГРАД ЦЕЛЬС ФСР 2008/03032 от 16.09.2016 ТУ 9398-009-44276594-2003 12 месяцев 1037800054786 330980 2а ООО "Ольвекс Диагностикум" Россия Метод: визуальный, латекс-агглютинация (латекс-слайд тест)- Реагенты диагностические
    Товары первой необходимости
    259
    Набор реагентов С-реактивный белок для качественного и полуколичественного определения содержания С-реактивного белка (СРБ), для применения in vitro 20 мкл -100 определений, 10 мкл - 200 опр. Реагент 1 - 2 мл, Реагент 2 - 10 мл, Реагент 3 - 0,1 мл, Реагент 4 - 0,2 мл, Реагент 5 - 0,2 мл 051.011 +(2-8)ГРАД ЦЕЛЬС ФСР 2008/03032 от 16.09.2016 ТУ 9398-009-44276594-2003 12 месяцев 1037800054786 330980 2а ООО "Ольвекс Диагностикум" Россия Метод: визуальный, латекс-агглютинация (латекс-слайд тест)

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      Спецификация
      Производство материалов, применяемых в медицинских целях
      Характеристики
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