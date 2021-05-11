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    Главная / Торговый портал / Машины для укладки гравия на дороге или аналогичных поверхностях, для поливки и пропитки поверхностей дорог битумными материалами / Машина дорожная комбинированная ЭД 244А1 ООО "Завод КДМ" Россия
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Машина дорожная комбинированная ЭД 244А1 ООО "Завод КДМ" Россия

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Машина дорожная комбинированная ЭД 244А1 ООО "Завод КДМ" Россия- Машины для укладки гравия на дороге или аналогичных поверхностях, для поливки и пропитки поверхностей дорог битумными материалами
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    Машина дорожная комбинированная ЭД 244А1 ООО "Завод КДМ" Россия

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    Поставщики
    • ООО "Завод КДМ"
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      Спецификация
      Производство машин и оборудования для добычи полезных ископаемых и строительства
      Характеристики
      Минимальная партия
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